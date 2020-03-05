Форель и африканских сомов будут выращивать в Наманганской области

Предприятие, где будут разводить и перерабатывать 1600 тонн африканских сомов, форелей и других видов рыб в год, намечено ввести в строй в следующем году.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Вчера, 4 марта, в хокимияте Наманганской области прошла встреча с руководством египетской компании Kapo Agri Group, в ходе которой был подписан инвестиционный договор о строительстве производственного комплекса по разведению и переработке рыбы в Нарынском районе на 80 гектарах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В соответствии с соглашением, подписанным хокимом области Хайрулло Бозоровым и президентом компании Kapo Agri Group Алаа Камар Гамалом, проект стоимостью в 4 миллиона долларов будет реализован за счет прямых египетских инвестиций.

Предприятие, где будут разводить и перерабатывать 1600 тонн африканских сомов, форелей и других видов рыб в год, намечено ввести в строй в следующем году.

Будет создано 50 рабочих мест.