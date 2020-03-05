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Рыба на форелеводческом заводе

Форель и африканских сомов будут выращивать в Наманганской области

© Sputnik / Михаил Мордасов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200305/13599773/Forel-i-afrikanskikh-somov-budut-vyraschivat-v-Namanganskoy-oblasti.html

Предприятие, где будут разводить и перерабатывать 1600 тонн африканских сомов, форелей и других видов рыб в год, намечено ввести в строй в следующем году.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Вчера, 4 марта, в хокимияте Наманганской области прошла встреча с руководством египетской компании Kapo Agri Group, в ходе которой был подписан инвестиционный договор о строительстве производственного комплекса по разведению и переработке рыбы в Нарынском районе на 80 гектарах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В соответствии с соглашением, подписанным хокимом области Хайрулло Бозоровым и президентом компании Kapo Agri Group Алаа Камар Гамалом, проект стоимостью в 4 миллиона долларов будет реализован за счет прямых египетских инвестиций.

Предприятие, где будут разводить и перерабатывать 1600 тонн африканских сомов, форелей и других видов рыб в год, намечено ввести в строй в следующем году.

Будет создано 50 рабочих мест.

Теги:
Экономика, Наманганская область, Наманган, Египет, Египет, Узбекистан, Узбекистан



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