Российская компания Wildberries планирует выход на рынок Узбекистана

Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере экспортных интернет-продаж текстильной и швейно-трикотажной промышленности с производителями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Российская компания Wildberries рассматривает рынок Узбекистана как очень перспективный, сообщает Ассоциация "Узтекстиль".

На днях в Ассоциации прошла встреча руководства с представителями российского онлайн-ритейлера Wildberries, где узбекская компания была ознакомлена с действующей бизнес-моделью, со спецификой интернет-торговли

"Wilbderries выразили повышенную заинтересованность входа на рынок электронной коммерции Узбекистана, а также проработали вопрос входа на рынок с инвестированием своих средств в экономику страны", - говорится в сообщении.

В частности, стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере экспортных интернет-продаж текстильной и швейно-трикотажной промышленности с производителями Узбекистана.

Богатейшей женщиной России стала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук >>

Напомним, интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и т.д. Посещаемость сайта составляет около 60 миллионов человек ежемесячно.

Только в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.

В феврале 2020 года владелица российской компании Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes.

В России появилась вторая женщина-миллиардер >>

Состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов, составив на 20 февраля 1,4 миллиарда долларов.