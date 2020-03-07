НГМК впервые более чем за 60 лет существования сменил название

В течение 5 лет не допускается сокращение численности работников и смена профиля деятельности объектов социальной инфраструктуры ГП "Навоийский ГМК".

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Постановление президента предусматривает реформирование Навоийского горно-металлургического комбината, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Теперь предприятие будет называться "Навоийуран" и специализироваться на добыче и переработке природного урана и редкоземельных металлов.

Также, на базе части имущества ГП "Навоийский ГМК" будет учреждены:

- производственное предприятие по добыче и производству драгоценных металлов в форме АО "Навоийский ГМК";

- государственное учреждение "Фонд НГМК".

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Учредителем Фонда НГМК и предприятия "Навоийуран" отныне выступает Агентство по управлению государственными активами.

Министерство финансов выполняет функции акционера (учредителя) по доле государства в уставном капитале АО "НГМК".

За работниками сохраняются действующие условия оплаты труда, включая установленные тарифные разряды и ставки, премии, доплаты и надбавки, материальную помощь, а также районные коэффициенты.

Также, не допускается в течение 5 лет сокращение численности работников и смена профиля деятельности объектов социальной инфраструктуры ГП "Навоийский ГМК", передаваемых в ведение ГУ "Фонд НГМК".

Постановлением образована Комиссия по комплексному решению вопросов трудовой деятельности и социальной защиты работников ГП "Навоийский ГМК" и определены ее основные задачи.

Напомним, в конце февраля президент инициировал преобразование комбината в современную компанию.

Государством уже были предприняты комплексные меры в этом направлении. В частности, последовательно реализуется Программа развития Навоийского горно-металлургического комбината до 2026 года. В ее рамках в период 2017-2019 годов были введены в строй 8 объектов стоимостью $1,2 млрд. В результате за последние три года объем добычи золота вырос на 2,5%, серебра – на 37%.

Глава государства призвал совершенствовать структуру НГМК, обеспечить корпоративную прозрачность предприятия.