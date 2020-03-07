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Плодоовощная ярмарка в Ташкенте

В Приморском крае намерены увеличить импорт фруктов и овощей из Узбекистана

Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200307/13618538/V-Primorskom-krae-namereny-uvelichit-import-fruktov-i-ovoschey-iz-Uzbekistana-.html

Делегация Приморского края РФ ознакомилась с производственной базой, хранилищами и логистическими центрами Ташкентской области, встретилась с заместителем хокима Хорезмской области и представителями бизнеса региона.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. С 4 по 7 марта в Узбекистане находилась с визитом делегация Приморского края РФ во главе с заместителем председателя правительства Константином Шестаковым, сообщили в пресс-службе МИД.

Ташкент посетит делегация Приморского края России >>

Российскую делегацию принял в Ташкенте министр транспорта Эльёр Ганиев и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Фуркат Рахимов.

Состоялись встречи с частными предпринимателями, занимающимися экспортом фруктов и овощей. В центре внимания были конкретные вопросы поставок свежей и сушеной плодоовощной продукции из Узбекистана в Приморский край.

Также делегация ознакомилась с производственной базой, хранилищами и логистическими центрами Ташкентской области, встретилась с заместителем хокима Хорезмской области и представителями бизнеса региона.

Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
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По результатам переговоров с руководством ассоциации "Узбекозиковкатхолдинг" подписан меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены достигнутые договоренности.

Напомним, летом прошлого года глава государства провел совещание по вопросам повышения экспортного потенциала отраслей и регионов, привлечения инвестиций.

В ходе совещания президент раскритиковал работу ассоциации "Узтукимачиликсаноат" и компании "Узбекозиковкатхолдинг" за то, что они не используют в полной мере имеющиеся возможности для увеличения экспорта.

Ответственные руководители получили нагоняй за отсутствие системной работы с проблемами экспортеров, за то, что они не информируют предпринимателей о созданных государством возможностях и не помогают им выходить на внешний рынок. 

Теги:
Узбекистан, Россия, Приморье, плодоовощная продукция, Экспорт



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