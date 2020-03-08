Сингапур инвестирует в Наманганскую область $110 млн — на что пойдут деньги

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сингапурская компания OnePetra Holdings Pte Ltd готова вложить 110 миллионов долларов для реализации проектов в Наманганской области, сообщает пресс-служба хокимията региона.
Детали совместного проекта обсуждались 7 марта в ходе встречи с представителями компании. Всего было подписано три соглашения, в ходе которых иностранные партнеры полностью будут оплачивать намеченные проекты.
Еще 35 миллионов долларов направят на создание рыбоводческого хозяйства, которое будет производить 60 тонн креветок и 50 тысяч тонн рыбы в год.
Кроме того, OnePetra Holdings Pte Ltd реализует проект по производству 500 тонн органических удобрений и кормов за счет переработки пищевых отходов.