Как курс рубля скажется на жизни в России

Среди причин: коронавирус, падение мировых индексов, санкционное давление и отсутствие соглашения с ОПЕК.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Отсутствие соглашения с ОПЕК является основным фактором, который привел к падению курса рубля для россиян, заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в интервью "Вечерней Москве".

Также он назвал другие причины: коронавирус, падение мировых индексов и санкционное давление.

"Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Но посмотрите — сейчас большинство наиболее привлекательных стран закрыто на въезд, по возвращении из них россияне должны отсидеть дома две недели карантина. Не знаю, как долго продлится это ограничение, но это первое, что коснется всех", — объяснил эксперт.

Также, по мнению Юденкова, поднимутся цены на импортные товары, в том числе автомобили, технику и одежду.

Однако радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается, считает он.

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Напомним, в связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал. В настоящее время евро достиг 84,5 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 75 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.

В Узбекистане доллар продолжает терять позиции, причем он уходит в минус третью шестую неделю подряд. Теперь его цена составляет 9 500,54 сума.