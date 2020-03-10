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Как новый коронавирус влияет на экономику Узбекистана

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (187)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200310/13636209/Kak-novyy-koronavirus-vliyaet-na-ekonomiku-Uzbekistana.html

Воздействие коронавируса на себе так или иначе испытывают едва ли не все страны мира. Если государство не страдает демографически, то хотя бы терпит экономические убытки.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Из-за вспышки коронавируса лихорадит фондовые биржи по всему миру: Нью-Йоркская обвалилась вслед за Лондонской, которая за несколько дней потеряла более 20%. Московская упала примерно на 16% из-за неудачных переговоров стран ОПЕК+.

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Кучкаров оценил влияние обвала цен на нефть на экономику Узбекистана
Особенно сильное влияние сложившаяся ситуация оказала на стоимость нефтегазовых котировок. Цены рухнули.

Проблема не обходит стороной и Узбекистан, который экспортирует природный газ в том числе в Россию и Китай, по 145 и 187 долларов за тысячу кубометров соответственно.

На прошедшем 9 марта совещании правительства РУз было решено разработать меры по минимизации негативных последствий ситуации в мире на макроэкономическую стабильность в стране, рассказал министр экономики и промышленности республики Жамшид Кучкаров. Он также сообщил, что потери государственного бюджета из-за падения цен на газ будут полностью компенсированы высокими ценами на золото.

Торговля: Китай отступает, но не сдается

Накануне китайская компания PetroChina заявила о возможности введения ограничений на поставки газа в КНР, причиной были названы вспышка коронавируса и падение спроса. Отметим, что Китай до недавнего времени являлся крупнейшим потребителем узбекского газа. Его впервые за несколько лет обошла Россия, закупив в 2019 году 6,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Однако Китай продолжает оставаться одним из самых значимых партнеров Узбекистана, торгующего более чем со 129 странами мира. Товары из КНР, по данным Центробанка РУз, занимают ощутимое место в потребительской корзине республики. Снижение импорта окажет давление на цены.

Эксперт-эпидемиолог Михаил Фаворов
Радио "Комсомольская правда"
Узбекистану в борьбе с коронавирусом поможет известный эпидемиолог
В структуре экспорта Узбекистана 82,2% занимают товары, которые, в основном, приходятся на драгметаллы (38,1%), текстильные изделия (12,1%), энергоносители и нефтепродукты (11,9%), продовольственные товары (5,1%) (преимущественно плодоовощная продукция (3,0 %)), цветные металлы и изделия из них (5,5 %), а также химическая продукция (3,5 %). Первые места среди крупных стран-партнеров по импорту сохраняют Китай (доля импорта в общем объеме — 21,1%) и Россия (18,1%). разместилась на втором месте.

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2019 года достиг 42,2 миллиарда долларов, он возрос на 8,7 миллиарда долларов (или на 26,2 %) с 2018 года. Этот результат зафиксирован как наиболее высокий показатель в истории страны и, несомненно, является одним из результатов проводимых в стране масштабных реформ. Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт достиг 17,9 миллиарда долларов (темпы роста — 128%), а импорт — 24,3 миллиарда долларов (темпы роста — 124,9%). Отмечен пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму 6,4 миллиарда долларов.

"Чистая" страна

В сфере туризма в Узбекистане особых спадов не наблюдается. По крайней мере, напрямую связанных с распространением коронавируса. Несмотря на непосредственную близость к очагу заболевания, республика благодаря усилиям специалистов остается одной из "чистых" стран, что делает ее привлекательной для людей, желающих отдохнуть без риска для здоровья. 

© AP Photo /
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Острых проблем в сфере пока нет, однако власти не сидят сложа руки, просчитывают шаги. Так, в Госкомтуризма предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем туристическом сезоне: как ожидается, он будет убыточным. Также, возможно, будут отменены штрафы за отказ от авиа– и железнодорожных билетов.

Кроме того, в связи с отменой авиарейсов в отдельные страны предложено увеличить число рейсов в Узбекистан. Сейчас инициатива находится на стадии рассмотрения.

Лишения во благо

Во избежание повтора судьбы европейских стран, Узбекистан отложил проведение первого Ташкентского международного инвестиционного форума. Масштабное мероприятие планировали провести 5−6 марта, однако на осень.

Также из-за коронавируса отложен второй международный юридический форум Tashkent Law Spring. Перенесено и пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана на ноябрь 2020 года.

Распространение коронавируса COVID-19: последние данные

Число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, умерли 3136 пациентов, излечились почти 60 тысяч. По информации Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР скончались 686 человек.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (187)
Теги:
Россия, газ, Торговля, Нефть, Китай, коронавирус, Экономика, Узбекистан



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