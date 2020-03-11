В России покажут продукцию ведущих отраслей экономики Узбекистана

В апреле-мае в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге будут организованы национальные выставки Made in Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Национальные выставки Made in Uzbekistan представят продукцию предприятий ведущих отраслей узбекской экономики в нескольких городах России, сообщил РИА Новости представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.

"В апреле-мае в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге будут организованы национальные выставки Made in Uzbekistan", - сказал представитель ТПП.

По его словам, свои экспозиции представят предприятия ведущих отраслей экономики Узбекистана – энергетической, нефтегазовой, текстильной, автопрома и агропромышленной.

Выставки направлены на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Россией, добавили в палате.

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Напомним, вчера в Посольстве Узбекистана в Москве состоялся узбекско-российский бизнес-форум производителей электротехнической продукции в формате road show.

В рамках встречи участники презентовали электротехническую продукцию собственного производства в рамках выставки Made in Uzbekistan и встречи в формате "В2В" с участием компаний и предприятий двух стран.