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Работа сотрудников на одной из нефтебаз в Узбекистане

В АО "Узбекнефтегаз" запланировали изменить эстетический вид нефтебаз

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200311/13642626/V-AO-Uzbekneftegaz-zaplanirovali-izmenit-esteticheskiy-vid-neftebaz-.html

Специалисты департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения, транспортировки нефтепродуктов АО "Узбекнефтегаз" осмотрели нефтебазы в регионах на наличие недостатков.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев распорядился изучить состояние нефтяных баз в стране и там, где это необходимо, улучшить их техническое, эстетическое и санитарное состояние, сообщили в компании.

Специалисты департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения, транспортировки нефтепродуктов АО "Узбекнефтегаз" осмотрели нефтебазы в регионах на наличие недостатков.

Провели реставрационные и ландшафтные работы, наладили сервисное обслуживание на объектах.

нефтепродукты
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Напомним, в январе этого года "Узнефтегазинспекция" провела проверку предприятий отрасли, в ходе которой выявила ряд нарушений, допущенных региональными нефтебазами. Общий объем ущерба составил 24 млрд сумов.

По всем фактам в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждены уголовные дела, проводятся следственные процедуры.

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А год назад Шавкат Мирзиёев высказался о состоянии нефтегазовой и химической отраслей. Он также отметил необходимость разработки предложения по совершенствованию системы "Узбекнефтегаза", пересмотра тарифов, ориентируясь на рыночные принципы. Вместе с тем глава государства поручил поэтапно передать нефтебазы и региональные службы газоснабжения, в частности, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, в доверительное управление инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

Теги:
Узбекистан, Узбекнефтепродукт, Узбекнефтегаз



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