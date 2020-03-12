Бедность как порок: узбекистанцев призвали учиться зарабатывать

Узбекистан — страна, обладающая богатыми природными и трудовыми ресурсами, но почему же в республике так много людей с мизерными доходами? Этот и другие вопросы обсуждались на заседании Международного пресс-клуба 11 марта.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Немало выросших в Советском Союзе людей считают, что богатым быть неприлично. Более того, в массовом сознании укрепилась мысль о том, что каждый человек с большими доходами — враг. Эксперты заявляют: чтобы изменить ситуацию, начинать следует уже с детей, чтобы они взрослели, с энтузиазмом учились и трудились для себя и своих семей, во имя лучшей жизни.

Дать не рыбу, а удочку

Впервые в истории Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев определил сокращение бедности в качестве приоритетной задачи в своем послании парламенту, оглашенном 24 января 2020 года. По предварительным расчетам, в нищете живут 12-15% или 4-5 миллионов человек. Ежедневный доход этих граждан не превышает 10-13 тысяч сумов.

Заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Умурзаков на заседании Международного пресс-клуба 11 марта высказал мнение, что у многих людей, доходов которых недостаточно для полноценной жизни, отсутствует мотивация.

"Наши предки, жившие на Великом шелковом пути, всегда успешно торговали. Причем процесс был основан на доверии. Сейчас такого доверия в бизнесе нет. У многих людей отсутствует мотивация, безразличие и лень — главные причины современного состояния общества", — сказал Умурзаков.

В последние годы в Узбекистане идет активный процесс вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, возможностей для развития своего дела — масса. Будущим бизнесменам помогают разрабатывать проекты, выдают кредиты, для них открывают центры поддержки семейного предпринимательства. Особое внимание уделяется женщинам и молодежи, в том числе выпускникам лицеев и колледжей.

Однако, как отметил Баходир Умурзаков, заниматься бизнесом может далеко не каждый, поэтому массовая выдача кредитов точно не спасет.

"Прежде всего необходимо обучать население профессиям", — заявил министр.

Образование как лекарство

2020-й в Узбекистане — Год развития науки, просвещения и цифровой экономики. Госпрограмма–2020, разработанная после послания Мирзиёева парламенту, включает направления, работа по которым, как ожидается, позволит повысить уровень знаний населения, развить профессиональные навыки граждан и положительно повлиять на их мотивацию.

Минтруд и недавно созданное Министерство по поддержке махалли и семьи заключили соглашение, по которому будет реализовано около 50 программ, для финансирования которых планируется привлечь средства международных финансовых институтов.

"В первую очередь нуждающихся женщин и молодежь мы пригласим на бесплатные курсы по профессиональному обучению с проживанием, питанием за счет средств Государственного фонда содействия занятости. Если в прошлом году на аналогичных курсах были обучены около 35 тысяч человек, то в 2020-м мы планируем охватить более 50 тысяч", — рассказал Баходир Умурзаков.

Земля накормит, если ее напоить

Еще одна проблема, которую обсудили участники заседания клуба, — неэффективное использование земель, которые можно было бы, к примеру, засадить плодовыми деревьями. Приусадебный участок, на котором нет проблем с водоснабжением, может стать хорошим источником дополнительного дохода.

В этом году посадка сельхозкультур будет организована по новой системе. Руководители Народных приемных президента вместе с председателями махаллей обойдут дома и постараются предложить гражданам помощь в реализации их идей. Из резервного фонда местных бюджетов планируется выделить средства для доставки малообеспеченным семьям семян овощей, саженцев фруктовых деревьев и черенков винограда.

Безработные узбекистанцы, имеющие приусадебный участок, смогут получать из Государственного фонда содействия занятости субсидии на создание теплиц, приобретение семян и саженцев.