ЦБ объяснил, почему вывели из обращения мелкие монеты и купюры

Это можно расценивать как официальное признание естественного процесса, отметили в ЦБ. Теперь денежным знаком с наименьшим достоинством станет монета в 50 сумов.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Центральном банке Узбекистана объяснили, почему из обращения были изъяты мелкие монеты и банкноты.

"Изъятие из обращения банкнот и монет номинальной стоимостью 25 сумов и меньше осуществляется в целях оптимизации номинального ряда наличных денег в обращении", - отметил директор Департамента организации налично-денежного обращения ЦБ Фазлиддин Бозоров.

Еще недавно, к примеру, номинальный ряд монет состоял из 14 значений: 1, 3, 5, 10, 20, 50 тийинов, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 500 сумов.

Номинальный ряд купюр, в свою очередь, содержал 12 значений: 1, 3, 5, 10, 25, 200, 500, 1000, 5000, 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч сумов.

Между тем в большинстве стран мира номинальный ряд монет в обращении состоит всего из 4-5 значений, а банкнот – 5-6.

Это во-первых.

Во-вторых, согласно мировой практике, денежный знак с наименьшим номиналом (в основном в виде монеты) должен составлять 1/1000 часть средней заработной платы.

"В Узбекистане это соотношение составляет 85,2 (по данным Госкомитета по статистике, в конце 2019 года среднемесячная зарплата составила 2 324,5 тысячи сумов, за исчислением подоходного налога - 2 045,6 тысяч сумов)", - говорится в сообщении ЦБ.

Именно поэтому денежным знаком с наименьшим номиналом стала монета достоинством 50 сумов.

Как отметил национальный регулятор, под воздействием всех экономических факторов, монеты и купюры достоинством меньше 25 сумов и меньше граждане республики просто перестали использовать в наличных расчетах.

По этой причине с 2006-го данные денежные знаки в Узбекистане не выпускались.

Как теперь будут осуществляться наличные расчеты?

Учитывая, что денежным знаком с наименьшим достоинством останется монета в 50 сумов (образца 2018 года), все платежи наличными деньгами должны округляться до 50 сумов.

Округляться будет так:

банкноты и монеты стоимостью от 1 тийина до 24 сумов 99 тийин приравняются к 0;

банкноты и монеты стоимостью от 25 сумов до 49 сумов 99 тийин округлятся до 50 сумов.

К примеру: 257 (257-250=7≈0)≈250 сумов, 474 (474-450=24≈0)≈450 сумов, 376 (376-350=26≈50)≈400 сумов, 586 (586-550=36≈50)≈600 сумов.

Если проще: сегодня стоимость одного кубометра природного газа составляет 380 сумов, один киловатт в час электроэнергии — 295 сумов.

Предположим, человек хочет заплатить за 212 кубометров газа и за 115 киловатт в час электроэнергии.

Сумма получится такая: за газ – 80 560 сумов, электроэнергию – 33 925 сумов.

Однако заплатить наличными можно так: за газ – 80 550 сумов, электроэнергию – 33 950 сумов.

"Округление не распространяется на платежи, осуществляемые путем безналичных расчетов, в том числе посредством банковских карт. В платежных документах (платежное поручение, платежные требования и другие) по безналичному расчету сумма отражается без округления и операция осуществляется на указанную сумму", - обратили внимание в ЦБ.

Напомним, монеты и банкноты старого образца номиналом 25 сумов и менее были изъяты из обращения с 1 марта 2020 года.

Старые монеты и банкноты можно обменять на находящиеся в обращении монеты и банкноты только в Главных территориальных управлениях ЦБ. Сделать это можно до 1 января 2021 года.