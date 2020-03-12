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Золотовалютная "подушка безопасности" Узбекистана превысила $30 млрд

© Sputnik / Олег Ласточкин
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200312/13657645/Zolotovalyutnaya-podushka-bezopasnosti-Uzbekistana-prevysila-30-mlrd.html

Общий объем иностранной валюты составил 12,8 миллиарда долларов, а золота – 17,2 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Узбекистане размер международных золотовалютных резервов составил 30,5 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.

Общий объем иностранной валюты составил 12,8 миллиарда долларов, а золота – 17,2 миллиарда долларов (данные за март этого года).

При этом объем золота в тройских унциях уменьшился – 10,63 (330 тонн). Однако рост связан с повышением цен на золото.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский
© Sputnik /
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Касательно других активов, резервы в иностранной валюте за два месяца увеличились почти на 400 миллионов долларов.

Отметим, что данные резервы считаются так называемой "подушкой безопасности", которой страна воспользуется в случае внезапного экономического кризиса.

Из-за недавнего обвала цен на нефть и газ резко взлетели курсы американской и европейской валют.

Однако, как отметил министр экономики и промышленности Джамшид Кучкаров, потери в госбюджете Узбекистана могут быть полостью восстановлены золотовалютными резервами.

В республике началась разработка мер по минимизации негативного влияния ситуации на макроэкономическую стабильность страны. Для этого была создана рабочая группа из представителей Центробанка, Минфина и Минэкономпрома.

Теги:
золотовалютный резерв, Экономика, Узбекистан, подушки безопасности, золото



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