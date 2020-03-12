Золотовалютная "подушка безопасности" Узбекистана превысила $30 млрд

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Узбекистане размер международных золотовалютных резервов составил 30,5 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.

Общий объем иностранной валюты составил 12,8 миллиарда долларов, а золота – 17,2 миллиарда долларов (данные за март этого года).

При этом объем золота в тройских унциях уменьшился – 10,63 (330 тонн). Однако рост связан с повышением цен на золото.

Касательно других активов, резервы в иностранной валюте за два месяца увеличились почти на 400 миллионов долларов.

Отметим, что данные резервы считаются так называемой "подушкой безопасности", которой страна воспользуется в случае внезапного экономического кризиса.

Из-за недавнего обвала цен на нефть и газ резко взлетели курсы американской и европейской валют.

Однако, как отметил министр экономики и промышленности Джамшид Кучкаров, потери в госбюджете Узбекистана могут быть полостью восстановлены золотовалютными резервами.

В республике началась разработка мер по минимизации негативного влияния ситуации на макроэкономическую стабильность страны. Для этого была создана рабочая группа из представителей Центробанка, Минфина и Минэкономпрома.