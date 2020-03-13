Тысячи инвестпроектов и новый фестиваль: как будет развиваться Хорезмская область

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, второй день находящийся с визитом в Хорезмской области, на совещании в Ургенче определил важные направления развития региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В ближайшие три года в области планируется реализовать 2 736 инвестиционных проектов на сумму 24 триллиона сумов и создать свыше 50 тысяч рабочих мест.
Также задумано строительство химического завода годовой мощностью 63 тысячи тонн каустической соды и хлора с привлечением 250 миллионов долларов малайзийских инвестиций.
Глава государства поставил перед ответственными лицами задачи по рациональному использованию воды, организации плодоовощных кластеров, созданию бренда для хорезмских дынь, расширению выращивания и экспорта этого продукта.
Президент также не обошел вниманием туризм и культуру. Он поручил создать вдоль Шаватского канала зону для отдыха, а в Хиве — "Городок ханов Хорезма". Кроме того, планируется организовать в Хорезме международный фестиваль танца лязги. Этот танец, напомним, входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.