Тысячи инвестпроектов и новый фестиваль: как будет развиваться Хорезмская область

По данным пресс-службы главы государства, в ближайшие три года в регионе планируется реализовать более 2,5 тысячи инвестиционных проектов и создать свыше 50 тысяч рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, второй день находящийся с визитом в Хорезмской области, на совещании в Ургенче определил важные направления развития региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В ближайшие три года в области планируется реализовать 2 736 инвестиционных проектов на сумму 24 триллиона сумов и создать свыше 50 тысяч рабочих мест.

На автозаводе в Хазораспском районе будет повышен уровень локализации производства микровэнов "Дамас" и "Лабо" до 65 процентов (в настоящее время — 27 и 14 процентов соответственно). Кроме того, планируется в 2021-м довести уровень переработки хлопка до 100 процентов, а в следующие три года — поднять уровень переработки пряжи с нынешних 35 до 70 процентов.

Также задумано строительство химического завода годовой мощностью 63 тысячи тонн каустической соды и хлора с привлечением 250 миллионов долларов малайзийских инвестиций.

Глава государства поставил перед ответственными лицами задачи по рациональному использованию воды, организации плодоовощных кластеров, созданию бренда для хорезмских дынь, расширению выращивания и экспорта этого продукта.

Президент также не обошел вниманием туризм и культуру. Он поручил создать вдоль Шаватского канала зону для отдыха, а в Хиве — "Городок ханов Хорезма". Кроме того, планируется организовать в Хорезме международный фестиваль танца лязги. Этот танец, напомним, входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.