Россия поможет Узбекистану оценить запасы нефти и газа

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана и "Росгеология" в 2020-2024 годах планируют провести оценку нефтегазового потенциала республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госкомгео.

В конце февраля Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений.

"В рамках документа разработана дорожная карта по изучению нефтегазового потенциала Узбекистана в 2020-2024 годах", — сказал представитель Госкомгео.

На первом этапе (2020-2022 гг.) стороны собираются проанализировать ресурсную базу углеводородов в Узбекистане. В частности, будет проведено изучение углеводородного потенциала акватории Аральского моря на территории страны.

На втором этапе (2022-2024 годы) будет проведена работа по выбору перспективных участков и постановка сейсморазведочных работ для наращивания запасов углеводородного сырья промышленных категорий, добавили в Госкомгео.

Ранее пресс-служба Госкомгео сообщала, что в рамках меморандума "Росгеология" намерена открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики. Помимо изучения нефтегазового потенциала, российский холдинг также примет участие в разработке и реализации программы по выявлению и оценке ресурсов редких и редкоземельных элементов с разработкой оптимальной технологии извлечения полезных компонентов.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала компании находится в собственности государства.