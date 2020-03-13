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Россия поможет Узбекистану оценить запасы нефти и газа

© Sputnik / Александр Мельников
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200313/13667839/Rossiya-pomozhet-Uzbekistanu-otsenit-zapasy-nefti-i-gaza.html

Стороны разработали дорожную карту по изучению нефтегазового потенциала Узбекистана в 2020-2024 годах.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана и "Росгеология" в 2020-2024 годах планируют провести оценку нефтегазового потенциала республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госкомгео.

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В конце февраля Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений.

"В рамках документа разработана дорожная карта по изучению нефтегазового потенциала Узбекистана в 2020-2024 годах", — сказал представитель Госкомгео.

На первом этапе (2020-2022 гг.) стороны собираются проанализировать ресурсную базу углеводородов в Узбекистане. В частности, будет проведено изучение углеводородного потенциала акватории Аральского моря на территории страны.

На втором этапе (2022-2024 годы) будет проведена работа по выбору перспективных участков и постановка сейсморазведочных работ для наращивания запасов углеводородного сырья промышленных категорий, добавили в Госкомгео.

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Ранее пресс-служба Госкомгео сообщала, что в рамках меморандума "Росгеология" намерена открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики. Помимо изучения нефтегазового потенциала, российский холдинг также примет участие в разработке и реализации программы по выявлению и оценке ресурсов редких и редкоземельных элементов с разработкой оптимальной технологии извлечения полезных компонентов.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала компании находится в собственности государства.

Теги:
"Росгеология", Госкомгеологии, газ, Нефть, Россия, Узбекистан



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