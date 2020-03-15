Приватизация в Узбекистане — как она будет проводиться?

Недавно представители госструктур, международных финансовых институтов и эксперты обсудили проекты нескольких ключевых документов, направленных на сокращение присутствия государства в экономике Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Впервые за долгие годы приватизационных процессов в Узбекистане были установлены конкретные критерии участия государства в экономике, которые определяют, какие предприятия следует отдать в руки частных предпринимателей, а какие — оставить в государственном владении.

Проблемы предприятий с госактивами

По данным Агентства по управлению госактивами, в настоящее время количество предприятий с государственным участием достигло 2 965. Общая номинальная стоимость государственных долей составляет 111,4 триллиона сумов, а их доля в ВВП - 55%. Именно они обеспечивают 46% налоговых поступлений в казну.

При этом 2019 год принес 262 предприятиям с госучастием убытки в размере 4,1 триллиона сумов, а у тех, кто по итогам года вышел в плюс, была другая проблема: низкие показатели эффективности. Например, ROE (return on equity) составило 6,4%, а ROA (return on assets) вовсе 1,6%.

Госкомпании пользуются огромным количеством индивидуальных льгот, трудоустраивая всего лишь 6% от общего числа официально занятых на рынке труда.

И самое важное: многие ГУПы (государственные унитарные предприятия) созданы при крупных отраслевых компаниях и работают, даже не имея лицензий.

К примеру, в сфере архитектуры и строительства таких предприятий целых 62. Они не соответствуют требованиям корпоративного управления и антимонопольного комплаенса.

Все это не дает развиваться конкуренции, частному сектору и создает перекосы во всех отраслях.

Целевые ориентиры

11 декабря 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил существенно сократить долю государства в экономике.

Агентство по управлению госактивами подготовило проект стратегии на 2020-2025 годы, план приватизации и правила внедрения корпоративного управления.

Предполагается:

сократить количество ГУПов на 96%;

сократить количество предприятий с госучастием на 81%;

оставить у государства только 554 предприятия, все остальное продать либо упразднить (по принципу "объясни или продавай");

наладить работу наблюдательных советов в госкомпаниях, внедрив институт независимых директоров, отчетность и создав комитеты.

"Стратегия приватизации и другие разработанные документы будут в апреле внесены в Кабмин. До июля, после их принятия, будет разработан и утвержден график выставления активов на торги", - отметил заместитель директора Агентства по управлению госактивами Тулкин Набиев.

По каждому объекту необходимо провести инвентаризацию активов и обязательств, затем оценку и экспертизу достоверности оценки.

Только после этого акции могут быть выставлены на продажу в Республиканской фондовой бирже "Ташкент", а доли и недвижимость по решению тендерной комиссии – на публичные тендерные торги.

Что советуют эксперты?

Как считает эксперт ЕБРР Андрей Бойцун, необходимо разграничить роль государства как собственника и как регулятора: "Законом следует четко определить статус АУГА, как единого органа, реализующего политику госсобственности".

По сравнению с другими странами, успешно осуществившими приватизацию, в Узбекистане очень много госпредприятий. Это сильно усложняет задачи и инвентаризации, и оценки, и привлечения независимых экспертов в наблюдательные советы.

Эксперт также заявил, что так называемую "золотая акция", которая не получила применения на практике, следует отменить. По его словам, это может отпугивать инвесторов, так как это негативно влияет на качество корпоративного управления.

"Если компании Узбекистан не внедрят стандарты надлежащей производственной практики, в частности, в фармацевтике и других отраслях, то страна может так и остаться рынком сбыта продукции других стран. Большие опасения вызывает и возможность проведения реальной оценки госпредприятий", - отметил независимый консультант АУГА Веслав Качмарек, в свое время руководивший процессом приватизации в Польше.

По мнению исполнительного директора Smartgov Consulting Азизы Умаровой, "государство - всегда плохой менеджер. Не только у нас, а во всем мире. Поэтому пора делать то, что принесет выгоду не отдельным компаниям, а всему обществу и предпринимательству".

Эксперт считает, что необходимо сконцентрировать госдолю в узком диапазоне, повышая при этом качество управления.