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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Назначен глава одного из крупнейших банков Узбекистана

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200316/13686416/Naznachen-glava-odnogo-iz-krupneyshikh-bankov-Uzbekistana.html

До своего назначения новый председатель Сахи Сапармухамедович Аннакличев работал первым заместителем председателя правления в АО "Национальный банк".

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. На официальном сайте Промстройбанка Узбекистана появилось объявление о назначении нового председателя правления АКБ.

Им стал Сахи Сапармухамедович Аннакличев, который до этого занимал должность первого заместителя председателя правления в АО "Национальный банк".
Пресс-служба УзПСБ
Новый председатель Узпромстройбанка Сахи Сапармухамедович Аннакличев

Напомним, в конце ноября прошлого года "Узпромстройбанк" впервые разместил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала.

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В то время банк возглавлял Азиз Воитов, которого недавно постановлением президента назначили на должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли.

Теги:
назначение, Узбекистан, председательство, Узпромстройбанк, банки



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