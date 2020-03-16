Назначен глава одного из крупнейших банков Узбекистана

До своего назначения новый председатель Сахи Сапармухамедович Аннакличев работал первым заместителем председателя правления в АО "Национальный банк".

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. На официальном сайте Промстройбанка Узбекистана появилось объявление о назначении нового председателя правления АКБ.

Им стал Сахи Сапармухамедович Аннакличев, который до этого занимал должность первого заместителя председателя правления в АО "Национальный банк".

Пресс-служба УзПСБ Новый председатель Узпромстройбанка Сахи Сапармухамедович Аннакличев

Напомним, в конце ноября прошлого года "Узпромстройбанк" впервые разместил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала.

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В то время банк возглавлял Азиз Воитов, которого недавно постановлением президента назначили на должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли.