Интернет-пользователей предупредили о новом виде мошенничества

Эксперты призывают установить систему безопасности на свое устройство, смело удалять письма от незнакомых отправителей и проверять ссылки, прежде чем проходить по ним.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Интернет-мошенники пользуются нарастающим из-за пандемии коронавируса беспокойством граждан, рассылают письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, и устраивают сборы лжепожертвований на борьбу с заразой. Об этом РИА Новости рассказали IT-эксперты.

По словам Константина Игнатьева, руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского", в мире счет спам-сообщений и писем на тему коронавируса, по разным оценкам, может идти на тысячи в день. Одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.

"Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников", — пояснил Константин Игнатьев.

Эта схема опасна тем, что выглядит реалистичной, отметил он. Еще один пример — кампания якобы от Всемирного банка или Международного валютного фонда, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах.

"Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить систему безопасности на свое устройство — она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить", — посоветовал Луис Корронс из компании Avast.

Директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов призвал смело удалять письма от незнакомых отправителей и проверять ссылки, прежде чем проходить по ним.

"Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и так далее), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями", — добавил Сулейманов.

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