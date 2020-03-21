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Водитель фуры на таможенном посту в Черняховске.

В Сырдарье построят торгово-логистический терминал

© Sputnik / Евгений Карасев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200321/13730031/V-Syrdare-postroyat-torgovo-logisticheskiy-terminal.html

В 2020-2024 годах в проект планируется инвестировать 25 миллионов долларов, будут созданы минимум 200 новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Сайхунабадском районе Сырдарьинской области будет построен торгово-логистический терминал, соответствующее постановление правительства Узбекистана было принято 19 марта. Об этом сообщается на Telegram-канале Минюста.

В соответствии с документом, унитарное предприятие Sirdaryo savdo logistika markazi в порядке исключения напрямую получит земельный участок несельскохозяйственного назначения на территории СГМ "Фаровон" для строительства объекта.

В проект в 2020-2024 годах планируется инвестировать 25 миллионов долларов, будут созданы минимум 200 новых рабочих мест.

На территории терминала бесплатно разместят отделения Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства, Государственного таможенного комитета, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, агентства "Узстандарт" и инспекции "Уздавкарантин".

Все государственные услуги будут предоставляться по принципу "одно окно".

Теги:
Узбекистан, Экономика, Сырдарьинская область, Сырдарья



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