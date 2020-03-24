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Купюры американских долларов.

Доллар укрепляется, евро летит вниз: новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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23210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200324/13746841/Dollar-ukreplyaetsya-evro-letit-vniz-novyy-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Пока единая европейская валюта и фунт стерлингов стремительно дешевеют, американский доллар продолжает набираться сил.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют, который будет действовать с 25 марта 2020 года.

Американский доллар вторую неделю продолжает укрепляться. Теперь его цена составляет 9 532,74 сума (+12,4 сума).

Курсы валют с 25 марта 2020
ЦБ Узбекистана
Курс валют с 25 марта 2020 года

Евро, напротив, резко упал: на 352,29 сума — до 10 220,05 сума. То же самое происходит с фунтом стерлингов, однако минус гораздо более внушительный: курс опустился на 678,76 сума — до 11 008,41 сума.

Российский рубль тоже упал в цене, но незначительно. За него будут давать 119,99 сума (-10,23 сума).

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
евро, доллары, курс валюты, Экономика, Узбекистан



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