Доллар укрепляется, евро летит вниз: новый курс валют в Узбекистане

Пока единая европейская валюта и фунт стерлингов стремительно дешевеют, американский доллар продолжает набираться сил.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют, который будет действовать с 25 марта 2020 года.

Американский доллар вторую неделю продолжает укрепляться. Теперь его цена составляет 9 532,74 сума (+12,4 сума).

ЦБ Узбекистана Курс валют с 25 марта 2020 года

Евро, напротив, резко упал: на 352,29 сума — до 10 220,05 сума. То же самое происходит с фунтом стерлингов, однако минус гораздо более внушительный: курс опустился на 678,76 сума — до 11 008,41 сума.

Российский рубль тоже упал в цене, но незначительно. За него будут давать 119,99 сума (-10,23 сума).

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.