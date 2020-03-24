Названы самые востребованные в Узбекистане профессии для работы на дому

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Компания HeadHunter рассказала, в каких профессиональных областях узбекистанцы могут найти больше всего вакансий с возможностью дистанционного труда.

Это "Продажи", "Начало карьеры, студенты", "Информационные технологии, интернет, телеком", "Наука, образование" и "Маркетинг, реклама, PR".

Так, в области "Продажи" наиболее востребованы продажи по телефону, телемаркетинг, менеджеры по работе с клиентами. Соискателям без опыта предлагается работать удаленно в сфере продаж, консультирования, образования, информационных технологий, маркетинга и PR. В IT-сфере размещаются вакансии для программистов и разработчиков, web-инженеров, web-мастеров, специалистов по поддержке и CRM-систем.

В сфере образования нужны преподаватели для репетиторства и обучения онлайн. В маркетинге, рекламе и PR требуются интернет-маркетологи, SMM-менеджеры, дизайнеры, копирайтеры.

Чаще всего желающим работать удаленно предлагают зарплату в размере 2 063 300 сумов.

Абсолютным лидером по количеству вакансий с возможностью дистанционного труда является Ташкент.