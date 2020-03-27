Президент назначил нового первого замглавы Центробанка

На нового назначенца возложены обязанности курирования работы по пруденциальному надзору кредитных организаций, лицензированию и разрешительным процедурам, инспектированию кредитных организаций и другие задачи.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В структуре ЦБ перестановки: на должность первого заместителя председателя Центрального банка президент назначил Захидова Ботира Эркиновича. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

На него возложены обязанности курирования работы по пруденциальному надзору кредитных организаций, лицензированию и разрешительным процедурам, инспектированию кредитных организаций, методологии регулирования деятельности кредитных организаций, ведению государственного реестра кредитной информации, повышению финансовой грамотности и переподготовке банковских специалистов, службы защиты прав потребителей банковских услуг.

До этого Захидов занимал должность заместителя председателя Центрального банка.

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Захидов родился в 1982 году в Ташкенте. Имеет 20-летний стаж работы в банковской сфере. Трудовую деятельность в системе Центрального банка ведет с 2009-го.

Напомним: вчера Центральный банк Узбекистана заявил, что ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной и сбалансированной при нынешней динамике курса и текущих экономических условиях.

Анализ рынка показывает, что в динамике обменного курса возможны незначительные корректировки и невысока вероятность резкой девальвации сума.