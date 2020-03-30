Узбекистан увеличит производство пропан-бутановой смеси на 61 тыс. тонн

Запланирована закупка технологического оборудования, произведенного на заводах России, Украины и Швейцарии.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" реализует инвестиционный проект по модернизации трех установок получения пропан-бутановой смеси Шуртанского нефтегазодобывающего управления. Его стоимость оценивается в 49 млн долларов, сообщили в пресс-службе АО.

Запланирована закупка технологического оборудования, произведенного на заводах России, Украины и Швейцарии.

Некоторые производственные мощности уже приобретены, сейчас осуществляется их монтаж.

Строительство ведется подрядчиком ООО "Мубарекнефтегазмонтаж". Завершение строительно-монтажных работ намечено на сентябрь текущего года. По прогнозам, проект позволит ежегодно производить дополнительно 61 тысяч тонн пропан-бутановой смеси.

Напомним, в феврале 2020-го на месторождении "Шуртан" после реконструкции введена в эксплуатацию 288-я скважина Шуртанского нефтегазодобыващего управления.

А в мае 2019 года между АО "Узбекнефтегаз" и подразделением SOCAR - ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ" в рамках 23-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU-2019" было подписано соглашение об увеличении добычи нефти в Кашкадарье.

Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях "Гарбий Ташли" и "Шаркий Ташли", "Шимолий Шуртан" и "Гармистон" Республики Узбекистан с применением передовых методов и технологий компании SOCAR.