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В рамках телемоста премьер-министры Республик Казахстан Аскар Мамин и Узбекистан Абдулла Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО СарыаркаАвтоПром и АО UzAuto Motors

Стартовало совместное узбекско-казахское производство автомобилей

Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200330/13802014/Startovalo-sovmestnoe-uzbeksko-kazakhskoe-proizvodstvo-avtomobiley.html

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана в рамках телемоста дали старт совместному производству новых моделей автомобилей марки Chevrolet в Костанае.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. На Костанайском автомобильном заводе (Казахстан) состоялось открытие совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной линии новых моделей марки Chevrolet. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана, который принял участие в церемонии.

В рамках телемоста премьер-министры Республик Казахстан Аскар Мамин и Узбекистан Абдулла Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО СарыаркаАвтоПром и АО UzAuto Motors
Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан
В рамках телемоста премьер-министры Республик Казахстан Аскар Мамин и Узбекистан Абдулла Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО UzAuto Motors

В рамках телемоста премьеры Узбекистана и Казахстана Абдулла Арипов и Аскар Мамин дали официальный старт совместному проекту ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО UzAuto Motors.

В рамках телемоста премьер-министры Республик Казахстан Аскар Мамин и Узбекистан Абдулла Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО СарыаркаАвтоПром и АО UzAuto Motors
Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан
В рамках телемоста премьер-министры Республик Казахстан Аскар Мамин и Узбекистан Абдулла Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО "СарыаркаАвтоПром" и АО UzAuto Motors

На производственной линии до конца 2020 года запланировано создать более 1 тыс. новых рабочих мест. Отмечается, что сейчас завод работает в три смены с полной загрузкой.

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Пресс-служба UzAuto Motors
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"Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заложили основу для вывода двусторонних отношений на новый уровень стратегического сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению и развитию взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном," — подчеркнул Аскар Мамин.

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Spark и др.

"Доступная конечная стоимость автобуса Chevrolet Damas и грузовой машины Chevrolet Labo составит порядка 3 млн тг, что повышает их привлекательность для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах," - говорится на сайте премьера РК.

Напомним, 10 марта компания Uzauto Motors подняла цены на автомобили в среднем на 15%.

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Рост цен вызвал негативную реакцию водителей Узбекистана. В Сети был организован флешмоб против своеволия UzAuto Motors. Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набрал популярность.

Обоснованностью подорожания уже заинтересовался Антимонопольный комитет, который инициировал проверку предпринимательской деятельности предприятия.

Не одобрил резкое повышение цен на авто и глава государства, отметив, что "может, это и целесообразно экономически, но в нынешних условиях неправильно". Президент призвал вначале укрепить покупательную способность народа.

Теги:
автомобили, UzAuto Motors, Узбекистан, Казахстан



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