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Национальное Рейтинговое агентство

Определены права участников инновационной деятельности - законопроект

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200330/13803704/Opredeleny-prava-uchastnikov-innovatsionnoy-deyatelnosti---zakonoproekt.html

Специалисты и законодатели обсудили проект документа в режиме видео-конференц-связи - диалог прошел эффективно.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Министерство инновационного развития и Законодательная палата Олий Мажлиса провели видеоконференцию по проекту закона "Об инновационной деятельности", сообщили в ведомстве.

© Sputnik .
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В настоящее время, подчеркивали в рамках онлайн диалога, в законодательстве страны не существует единого документа, регулирующего отношения в сфере инновационной деятельности. Отсутствуют общепринятые понятия в области инноваций и инновационной деятельности, понятия о составе участников и об их взаимодействии в этом процессе, об эффективной организации механизмов апробации, внедрения научных разработок и усвоения их в промышленности.

Специалисты намерены определить правовые основы и юридические полномочия участников инновационной деятельности, а также организовать инновационную деятельность.

Принятие закона позволит рассмотреть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих правовые, экономические и организационные отношения в сфере инноваций и профильной деятельности, а также активизировать процесс внедрения и коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности.

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Законопроект был рассмотрен в соответствии с требованиями нормотворчества Комитетом по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационным технологиям Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Министерством инновационного развития.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Напомним, летом прошлого года в Ташкенте хотели создать Центр научно-технических инноваций Шанхай-Ташкент.

Председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов тогда принял участие в работе семинара "Китайско-узбекские отношения и стратегическое сотрудничество" в рамках экономического пояса Шелкового пути в Шанхае, где провел переговоры с руководством Центра научно-технических связей в Шанхае.

Стороны обсудили вопросы создания и запуска в столице Узбекистана Центра научно-технических инноваций Шанхай-Ташкент, а также наметили конкретные шаги по реализации данного проекта.

Теги:
Узбекистан, Законодательная палата Олий Мажлиса, законодательство, Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновации



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