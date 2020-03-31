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Нефтяная качалка

В Бухаре открыли новую нефтяную скважину

© Sputnik / Alekseev
Экономика
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28120
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200331/13808495/V-Bukhare-otkryli-novuyu-neftyanuyu-skvazhinu.html

В результате работ получен промышленный приток природного газа с суточным дебитом 120 тыс. кубометров.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. На скважине №15 месторождения "Миркомилкудук" Газлийского нефтегазодобывающего управления завершено бурение, сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

Также проведены перфорационные работы на соответствующем участке.

Станок-качалка
© Sputnik / Александр Мельников
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В результате получен промышленный приток природного газа с суточным дебитом 120 тыс. кубометров.

Для справки: газоконденсатное месторождение "Миркомилкудук" расположено в Каракульском районе Бухарской области и введено в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Напомним, чуть менее недели назад в селе Тергачи Касансайского района Наманганской области также начала действовать новая нефтяная скважина.

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А в начале этого года "Узнефтегазинспекция" провела проверку предприятий отрасли, в ходе которой выявила ряд нарушений, допущенных региональными нефтебазами. Общий объем ущерба составил 24 млрд сумов.

Теги:
Бухара, нефтегазовая отрасль, Узнефтепродукт, Узбекнефтегаз



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