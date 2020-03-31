Назначен новый директор Агентства продвижения экспорта

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Агентстве продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли сменился директор, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
На эту должность соответствующим постановлением правительства назначен Улугбек Хашимджанович Мурадов.
До этого возглавлял агентство Олимжон Камилович Каюмов.
Напомним, в апреле прошлого года между Российским экспортным центром и Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли было подписано соглашение в сфере комплексной поддержки российско-узбекских внешнеэкономических проектов.
Документ предусматривает сотрудничество в области расширения взаимовыгодного товаро-экономического и научно-технического взаимодействия.