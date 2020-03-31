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Назначен новый директор Агентства продвижения экспорта

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200331/13811841/Naznachen-novyy-direktor-Agentstva-prodvizheniya-eksporta.html

Постановлением правительства на новую должность назначен Улугбек Мурадов. Он сменил на посту прежнего руководителя - Олимжона Каюмова.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Агентстве продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли сменился директор, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Контейнерный поезд АО Узбекистон темир йуллари
Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
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На эту должность соответствующим постановлением правительства назначен Улугбек Хашимджанович Мурадов.

До этого возглавлял агентство Олимжон Камилович Каюмов. 

Напомним, в апреле прошлого года между Российским экспортным центром и Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли было подписано соглашение в сфере комплексной поддержки российско-узбекских внешнеэкономических проектов.

Документ предусматривает сотрудничество в области расширения взаимовыгодного товаро-экономического и научно-технического взаимодействия.

Теги:
назначение, Торговля, Инвестиции, министерство, Экспорт



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