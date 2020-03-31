Назначен новый директор Агентства продвижения экспорта

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В Узбекистане стало 167 пациентов с положительным тестом на коронавирус По данным на утро 31 марта, 73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье. 434

Более 200 узбекистанцев выписаны после карантина в Ташкентской области Граждане республики прибыли авиарейсом из Сеула 15 марта и были помещены под наблюдение на 14 дней в один из санаториев. 48