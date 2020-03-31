Лукашенко обеспокоен экономическими вызовами

Предстоящий возможный диалог глава государства уже обсудил по телефону с премьер-министром Армении.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Президент Беларуси предложил встретиться главам ЕАЭС, чтобы обсудить новые экономические вызовы.

Предстоящий возможный диалог глава государства уже обсудил по телефону с премьер-министром Армении. При этом Минск гарантирует полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций.

Белорусский лидер так же допускает встречу в "узком составе" или формат видеоконференции.

На днях глава республики намекнул, что знает ответы на главные вопросы по коронавирусу, но до окончания карантинных мер предпочитает потомить граждан, дав им время самим о чем-то догадаться.