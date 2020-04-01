В Госкомстате рассказали о повышении цен на продукты в марте

В третьем месяце 2020 года цены и тарифы в среднем повысились на 1,3%. За первый квартал 2020-го стоимость потребительской корзины выросла в среднем на 2,8%.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал данные по изменению цен на основные товары и услуги за три месяца текущего года.

Согласно представленным данным, в марте 2020-го цены и тарифы в среднем повысились на 1,3%. За первый квартал 2020 года стоимость потребительской корзины выросла в среднем на 2,8%. А по отношению к марту прошлого года прирост составил 13,6%.

В марте 2019-го за месяц цены на товары и услуги повысились на 1,2%. За январь-март 2019 года подорожание в среднем составило 4,3%. А март 2019-го по сравнению с мартом 2018-го был дороже в среднем на 13,6%.

Напомним, в начале марта 2020 года председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов объяснил причины инфляции в Узбекистане. По его словам, это обусловлено предстоящей либерализацией регулируемых тарифов и усилением внешнеэкономических неопределенностей, связанных с коронавирусом.

За два месяца 2020-го темпы инфляции замедлились. Однако, имеются факторы, которые могут отрицательно сказаться на макроэкономической стабильности.

Регулируемые цены и тарифы, как было отмечено на встрече, являются одной из основных причин инфляции.