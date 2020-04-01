Власти Узбекистана направят на борьбу с бедностью 100 миллиардов сумов

К октябрю в стране будут разработаны концепция социально-экономического развития республики до 2030 года, программа сокращения бедности и проект постановления о введении с 2021 года во всех регионах страны минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил меры по коренному обновлению государственной политики в области развития экономики и сокращения бедности, сообщает Norma.uz.

В соответствии с указом главы государства, Министерство экономики и промышленности преобразуется в Министерство экономического развития и сокращения бедности. Отныне все концепции, стратегии и программы по развитию отраслей, сфер и территорий будут разрабатывать по согласованию с новым ведомством.

Для финансирования мер по сокращению бедность в республике министерству в 2020 году будет выделено 100 миллиардов сумов из средств Антикризисного фонда при Минфине.

Кроме того, в соответствии с указом главы государства, Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства преобразуется в Агентство по развитию предпринимательства с подразделениями во всех областях, городах и районах, а Агентство урбанизации ликвидируется. Его функции и задачи будут переданы Министерству экономического развития и сокращения бедности.

Также в ведение нового ведомства передаются Республиканская высшая школа бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при НАПУ и Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности с территориальными филиалами. На их базе создается Высшая школа бизнеса и предпринимательства с региональными филиалами в Нукусе и всех областных центрах, которая станет вузом по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере корпоративного управления и предпринимательства.

В срок до 1 октября 2020 года будут разработаны концепция социально-экономического развития республики до 2030 года, стратегия развития промышленности до 2030 года, программа сокращения бедности и проект постановления о введении с 2021 года во всех регионах страны минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал, что, по предварительным расчетам, 12-15% или 4-5 миллионов населения страны находится в состоянии бедности. Их ежедневный доход не превышает 10-13 тысяч сумов.

Глава государства отметил, что необходимо изучить ситуацию в разрезе каждой махалли, района, города и области.

Он также заявил, что сокращение бедности не означает повышения размеров заработной платы или пособий, массовой выдачи кредитов. Прежде всего необходимо обучать население профессиям, повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпринимательством, улучшать инфраструктуру, качество обучения и лечения, внедрить систему адресной выдачи пособий, сказал узбекский лидер.