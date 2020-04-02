В Андижане запускают новое фармпроизводство

Предприятие, как ожидается, обеспечит вновь созданными рабочими местами 400 человек. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Компания из Индии создаст на территории свободной экономической зоны "Андижан-фарм" предприятие по производству фармацевтической продукции, сообщает Norma.uz.

"Компания Cadila Pharmaceuticals планирует направить на реализацию проекта 50 миллионов долларов в течение пяти лет, из них не менее 10 миллионов долларов — на первом этапе в 2020-2021 годах", - говорится в информации.

Предприятие обеспечит новыми рабочими местами 400 человек.

Известно, что там наладят выпуск 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые будут регистрировать в ускоренном порядке без взимания сбора за удостоверение.

Узбекистан временно отменяет пошлины на некоторые импортные лекарства >>

Напомним, в Узбекистане временно отменили пошлины на ввоз из-за границы некоторых лекарственных средств.

Таможенные пошлины не будут взиматься в отношении необходимых лекарств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, а также сырья, материалов и субстанций, используемых в их производстве, перемещаемых через таможенную границу по перечню, предоставленному Министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли.