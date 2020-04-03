На узбекской бирже впервые внедрены форвардные торги

Такой вид биржевой торговли позволяет осуществлять поставку товаров с отсрочкой на срок более месяца.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Эта новая практика для Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, сообщили в пресс-службе. Форвардная торговля позволит осуществлять поставку товаров с отсрочкой на срок более одного месяца.

Первого апреля 2020 года состоялись первые биржевые торги и заключены форвардные сделки по реализации сахара на общую сумму 27,5 млрд сумов. По условиям контракта срок поставки товара составляет 60 дней.

Форвардные торги были организованы для того, чтобы создать максимально комфортные бизнес-условия для местных предпринимателей и фермеров посредством обеспечения гарантий расчетов за товар и страхования их от колебаний цен.

Механизм позволяет, с одной стороны, фиксировать цену за поставляемый в будущем товар, с другой стороны - заранее осуществлять расчеты за продукцию по рыночной стоимости. Форвардные сделки предоставляют товаропроизводителям возможность правильно прогнозировать и более эффективно планировать свою деятельность.

Форвардная торговля реализована на бирже UZEX в рамках постановления президента, которое предусматривает внедрение рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна. Профильная законодательная база включает в себя и постановление Кабмина, предполагающее внедрение передовых информационных технологий в деятельность товарно-сырьевых бирж и последовательное развитие электронной коммерции.

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа планирует продолжить работу по внедрению форвардных контрактов на других товарных рынках.

Форвардный контракт – срочный контракт, согласно которому цена на товар устанавливается в момент заключения сделки, поставка товара осуществляется в будущем в указанный срок.

Напомним, в конце прошлого года в Узбекистане вступил в силу приказ об особом порядке обращения ценных бумаг. Новые требования по торговле ценными бумагами коснулись всех, за исключением государственных ценных бумаг, а также тех, что выпущены до вступления приказа в силу.