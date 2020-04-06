Доллар подрос, а евро и фунт стерлингов упали в цене - новые данные ЦБ

Доллар вырос незначительно - всего на 35 сумов. А вот по отношению к евро и фунту стерлингов упал внушительно - на 272 и 122 единицы соответственно.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. ЦБ обновил курсы валют по отношению к суму.

Пресс-служба ЦБ Курсы валют, установленные Центробанком с 7.04.2020

Доллар вырос незначительно - всего на 35 сумов. А вот по отношению к евро и фунту стерлингов упал внушительно - на 272 и 122 единицы соответственно.

По отношению к другим валютам сдвиг как в сторону удорожания, так и удешевления узбекского сума - минимальный.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

В пятницу ЦБ обновил свой сайт - теперь на платформе отражены основные экономические показатели денежно-кредитной политики, присутствует информер курса валют с возможностью интерактивного определения курса по каждой валюте на представленных диаграммах.