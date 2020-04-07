Узбекистан сможет гордиться своими аппаратами ИВЛ — Мининноваций

В республике в ближайшие месяцы будет запущено производство аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов. От них зависят жизни многих пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана начало осуществлять проект по трансферу технологий производства аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов еще год назад, когда мир не знал, что столкнется с пандемией коронавируса COVID-19, рассказал Sputnik Узбекистан начальник управления коммерциализации и трансфера научных разработок и технологий Мининноваций Джамолиддин Бабаханов.

Первый аппарат ИВЛ на совместном словацко-российско-узбекском предприятии Chirana Asia в Бектемирском районе Ташкента будет выпущен уже в конце мая-начале июня 2020 года , а массовое производство начнется в сентябре. Изначально планировалось, что первый аппарат соберут только осенью, но ситуация с распространением COVID-19 в стране и мире поставила перед необходимостью ускорить процесс.

"Комплектующие для первого аппарата ИВЛ будут доставлены в Узбекистан из Европы. Наш словацкий партнер, холдинг Chirana Medical, является мировым лидером по производству аппаратов ИВЛ, с помощью которых можно осуществлять трехуровневую вентиляцию легких. Технология производства наркозно-дыхательных аппаратов Chirana Medical тоже уникальна. Эти аппараты необходимы анастезиологам при работе с людьми, которым противопоказан обычный наркоз, — отметил Джамолиддин Бабаханов. — А наш российский партнер, компания Chirana+, в этом месяце передаст Узбекистану на благотворительной основе бактериально-вирусные фильтры и другие комплектующие".

На первом этапе локализации производства планируется привлечь три миллиона долларов инвестиций, второй этап предусматривает инвестиции в размере пяти-шести миллионов долларов.

"Высокотехнологичное медицинское оборудование, не имеющее аналогов в нашей стране и даже в Центральной Азии, будет выпускаться под маркировкой Made in Uzbekistan. Мы сможем им гордиться", — отметил Бабаханов.

В 2020 году планируется произвести 100 аппаратов ИВЛ, в 2021-м — 150, а в 2022-м — 200 штук и так далее. В будущем мощность завода доведут до 500 аппаратов ИВЛ и 500 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

По словам представителя Мининноваций, производимую на новом предприятии продукцию планируется поставлять для продажи в Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан.