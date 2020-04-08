11:47 08 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Запуск производства тканевых масок

Узбекистан импортировал из Китая более 40 тонн сырья для пошива масок

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (303)
89 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200408/13874201/Uzbekistan-importiroval-iz-Kitaya-bolee-40-tonn-syrya-dlya-poshiva-masok.html

В дальнейшем будут также организованы поставки по железной дороге и автотранспортом, рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром".

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистан из Китая специальным чартерным доставлено более 40 тонн сырья, необходимого для производства медицинских масок и спецодежды, сообщили в пресс-службе "Узтекстильпрома".

Как отметили в ассоциации, республика, как многие другие страны, из-за распространения пандемии коронавируса столкнулась с нехваткой сырья этого вида, что привело к проблеме отсутствия масок и завышения цен на них.

Тканевые маски широкого назначения,
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до 2 млн в сутки
"В целях обеспечения предприятий текстильной и фармацевтической отрасли сырьем и увеличения суточных объемов производства масок до пяти миллионов штук в день ассоциацией "Узтекстильпром", Агентством по развитию фармацевтической промышленности при содействии посольства Узбекистана в КНР импортировано в республику более 40 тонн сырья — это ткани для одноразовых масок, резинки, защитные комбинезоны и маски", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, в дальнейшем будут также организованы поставки сырья по железной дороге и автотранспортом.

Напомним, в Узбекистане лицевые маски исключены из перечня медицинский изделий. Для их производства и продажи больше не нужна лицензия и государственная регистрация. Также их освободят от обложения налогом на добавленную стоимость.

С 25 марта в стране запрещено выходить на улицу без масок. За нарушение этого правила выписывается штраф в размере пяти базовых расчетных величин (1 115 000 сумов).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (303)
Теги:
Узтекстильпром, Экспорт, КНР, Китай, Узбекистан, защитные маски



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS
Гаспарян: Как они там, в ближнем зарубежье?
Зеленский молится за Джонсона, в Молдове дефицит гречки — новое видео Гаспаряна
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться