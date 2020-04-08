Узбекистан импортировал из Китая более 40 тонн сырья для пошива масок

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистан из Китая специальным чартерным доставлено более 40 тонн сырья, необходимого для производства медицинских масок и спецодежды, сообщили в пресс-службе "Узтекстильпрома".
Как отметили в ассоциации, республика, как многие другие страны, из-за распространения пандемии коронавируса столкнулась с нехваткой сырья этого вида, что привело к проблеме отсутствия масок и завышения цен на них.
По данным пресс-службы, в дальнейшем будут также организованы поставки сырья по железной дороге и автотранспортом.
Напомним, в Узбекистане лицевые маски исключены из перечня медицинский изделий. Для их производства и продажи больше не нужна лицензия и государственная регистрация. Также их освободят от обложения налогом на добавленную стоимость.
С 25 марта в стране запрещено выходить на улицу без масок. За нарушение этого правила выписывается штраф в размере пяти базовых расчетных величин (1 115 000 сумов).