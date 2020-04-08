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Центральный банк Республики Узбекистан

Меньше слов, больше дела: ЦБ РУз призвал банки поддержать своих заемщиков

Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200408/13876090/Menshe-slov-bolshe-dela-TsB-RUz-prizval-banki-podderzhat-svoikh-zaemschikov.html

Отдельные банки еще не приняли меры по оказанию поддержки субъектам предпринимательства и заемщикам-физлицам, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявили в ЦБ.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обращение к финансово-кредитным организациям республики и заемщикам. 

Центральный банк Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным национального регулятора, несмотря на созданные ЦБ условия, отдельные банки еще не приняли меры по оказанию поддержки субъектам предпринимательства и заемщикам-физлицам, столкнувшимся с финансовыми трудностями в период борьбы с пандемией COVID-19.

"А банки, принявшие такие решения, не доводят информацию до филиалов на местах, а также не осуществляют широкоформатную разъяснительную работу среди населения. При этом каналы связи (веб-сайты, телефоны доверия, Telegram-боты) с клиентами функционируют с перебоями", — заявили в Центробанке.

ЦБ республики призвал руководителей коммерческих банков регулярно проводить брифинги для СМИ, а также разъяснять клиентам порядок взаимодействия с ними в период карантина.

"Также обращаемся к заемщикам кредитных организаций. Хотим отметить, что в период отсрочки платежей по кредиту начисление процентов за пользование кредитом будет продолжаться. По окончании срока отсрочки заемщики должны будут оплатить эти начисленные проценты", — сообщили в Центробанке.

Заемщикам, которые имеют возможность оплатить задолженность по кредитам, порекомендовали делать это в сроки, предусмотренные договорами.

Теги:
Узбекистан, предприниматели, бизнес, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, пандемия



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