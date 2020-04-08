АГМК за три месяца экспортировал продукции более чем на $173 млн

Грузы из Узбекистана поставляются в Россию, Украину, Германию, Францию, Грецию, Нидерланды, Италию, Турцию, Иран, Индию, Китай, ОАЭ, Египет, Катар и другие страны.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) в январе-марте экспортировал продукции на сумму порядка 173,3 миллиона долларов США, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В первом квартале 2020-го комбинатом было экспортировано продукции на сумму 173 269 тысяч долларов США, темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 82,1%, а план был выполнен на 118,8%", — говорится в публикации.

Так, АГМК отправил за границу 20 956 тонн медной продукции (темп роста — 80,9%), 19 570 тонн цинковой продукции (70,2%), 1 024 тонны портландцемента (123,1%), 18 610 тонн свинцового концентрата (41,9%).

География поставок комбината включает такие страны, как Россия, Украина, Германия, Франция, Греция, Нидерланды, Италия, Турция, Иран, Индия, Китай, ОАЭ, Египет, Катар и другие.

Ранее руководство АГМК сообщило, что комбинат планирует направить на расширение сырьевой базы и увеличение производственных мощностей в период до 2023 года инвестиции в объеме 3,34 миллиарда долларов. Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение месторождения "Ешлик-I" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Первоначально планировалось запустить карьер в 2023-м, а выйти на проектную мощность — к 2035 году. Проект карьера разработан российским АО "Гипроцветмет" (Москва).

Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. В августе 2018 года госактивы предприятия были переданы в управление SFI Management Group.