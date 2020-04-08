АГМК за три месяца экспортировал продукции более чем на $173 млн

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) в январе-марте экспортировал продукции на сумму порядка 173,3 миллиона долларов США, сообщили в пресс-службе предприятия.
"В первом квартале 2020-го комбинатом было экспортировано продукции на сумму 173 269 тысяч долларов США, темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 82,1%, а план был выполнен на 118,8%", — говорится в публикации.
Так, АГМК отправил за границу 20 956 тонн медной продукции (темп роста — 80,9%), 19 570 тонн цинковой продукции (70,2%), 1 024 тонны портландцемента (123,1%), 18 610 тонн свинцового концентрата (41,9%).
Ранее руководство АГМК сообщило, что комбинат планирует направить на расширение сырьевой базы и увеличение производственных мощностей в период до 2023 года инвестиции в объеме 3,34 миллиарда долларов. Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение месторождения "Ешлик-I" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Первоначально планировалось запустить карьер в 2023-м, а выйти на проектную мощность — к 2035 году. Проект карьера разработан российским АО "Гипроцветмет" (Москва).
Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. В августе 2018 года госактивы предприятия были переданы в управление SFI Management Group.