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Линии электропередач.

Будет сформирован конкурентный оптовый рынок электроэнергии и газа - сроки

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200408/13877433/Budet-sformirovan-konkurentnyy-optovyy-rynok-elektroenergii-i-gaza---sroki.html

В течение пяти ближайших месяцев ответственные министерства и ведомства должны, в соответствии с постановлением, разработать предложения по созданию оптового рынка электроэнергии и природного газа на основе биржевых торгов.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент поручил до 1 сентября разработать предложения по созданию оптового рынка электроэнергии и природного газа на основе биржевых торгов, предусмотрев обеспечение равного доступа всем участникам и прозрачного механизма ценообразования.

Энергосберегающие лампочки
© Sputnik / Петр Чернов
В Узбекистане снизилось потребление электроэнергии

Такое распоряжение указано в постановлении о первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли.

В документе определены ответственные ведомства - это Министерства энергетики, экономического развития и сокращения бедности, финансов, инвестиций и внешней торговли, а также Антимонопольный комитет и Агентство по управлению государственными активами.

Также к началу осени специалистам этих же структур предстоит разработать Генеральный план программы развития газотранспортной системы до 2030 года с привлечением экспертов Всемирного банка и Азиатского банка развития.

Напомним, президент Узбекистана в январе говорил о необходимости формирования конкурентного оптового рынка электроэнергии, привлечении инвесторов в процесс генерации на основе государственно-частного партнерства и поэтапного снижения государственного присутствия в сфере.

А директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал об опыте России в демонополизации электроэнергетического комплекса.

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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"Когда мы говорим про введение конкурентного рынка, речь идет не о том, что все субъекты электроэнергетики должны стать частными, — отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Дело касается генерации, то есть электростанций, и сбытовых компаний, которые продают электроэнергию. А вот ее распределением, то есть поставкой через электросети, в России, например, занимаются компании с госучастием, в Европе и мире, бывает, и полностью частные. Но, так или иначе, они все равно тяготеют к госконтролю".

Для конкурентного рынка необходимо достаточное количество игроков, отметил эксперт.

Теги:
газ, электроэнергия, энергопроекты, энергетика, Экономика



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