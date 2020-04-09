Малайзийцы запустят в Узбекистане производство соды и жидкого хлора

Представители двух стран обсудили реализацию инвестпроекта стоимостью 250 миллионов долларов на территории свободной экономической "Хазорасп".

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Малайзийская компания Serba Dinamik International Limited (SDIL) запустит в Узбекистане производство каустической соды и жидкого хлора. Этот вопрос обсуждался во время видеоконференции посла РУз в Малайзии Равшана Усманова с вице-президентом компании SDIL Палендраном Палачандраном, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Во встрече также приняли участие заместитель хокима Хорезмской области Шавкат Туляганов и заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Нурзод Хайруллаев.

Стороны обсудили реализацию инвестпроекта стоимостью 250 миллионов долларов на территории свободной экономической "Хазорасп".

По итогам встречи было принято решение, что SDIL разработает "дорожную карту" по проекту. Кроме того, планируется визит экспертной группы компании в Узбекистан.