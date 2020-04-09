Без света из-за непогоды остались около 15% потребителей — Минэнерго РУз

Ремонтные бригады АО "Региональные электрические сети" на протяжение всего дня ведут необходимые восстановительные работы во всех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Узбекистане из-за дождя и сильного снегопада без энергоснабжения остались порядка 15 процентов потребителей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

"Под тяжестью нехарактерного для апреля мокрого снега обломались ветви многих деревьев. В результате есть случаи повреждения электросетей и автоматического отключения энергоснабжения. В среднем порядка 15 процентов потребителей по всей республике в результате остались без энергоснабжения", — говорится в публикации.

Ремонтные бригады АО "Региональные электрические сети" на протяжение всего дня ведут необходимые восстановительные работы во всех регионах страны, заявили в Минэнерго.

"Ни одно отключение энергоснабжения не связано с дефицитом электроэнергии, так как в настоящее время она производится в избыточном количестве. В условиях карантина, когда не работают многие объекты и производства, в Узбекистане наблюдается снижение общего количества потребляемой электроэнергии", — отметили в пресс-службе.

Ранее в министерстве заявили, что в ближайшее время электроэнергия в Узбекистане не подорожает.