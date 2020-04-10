Названа дата проведения онлайн-саммита ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланирована на 14 апреля, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Об этом информирует РИА Новости.
"Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции, глав государств (ЕАЭС. — Прим. ред.) для того, чтобы обменяться (мнениями. — Прим. ред.) и по текущему моменту, и наметить какие-то шаги, в том числе в сфере занятости, в сфере среднего и малого бизнеса", — заявил Мясникович по итогам прошедшего в видеоформате заседания межправсовета ЕАЭС.
Глава коллегии ЕЭК отметил, что впереди у стран союза еще Высший Евразийский экономический совет, предполагается, что он состоится 19 мая. Изначально проведение этого мероприятия планировалось в Минске.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.