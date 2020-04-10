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Названа дата проведения онлайн-саммита ЕАЭС

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200410/13899105/Nazvana-data-provedeniya-onlayn-sammita-EAES.html

Главы государств обсудят совместные меры реагирования на ситуацию с распространением коронавируса и работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланирована на 14 апреля, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Об этом информирует РИА Новости.

Брифинг Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича (07 февраля 2020). Еревaн
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что главы государств-членов ЕАЭС договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19, а также работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.

"Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции, глав государств (ЕАЭС. — Прим. ред.) для того, чтобы обменяться (мнениями. — Прим. ред.) и по текущему моменту, и наметить какие-то шаги, в том числе в сфере занятости, в сфере среднего и малого бизнеса", — заявил Мясникович по итогам прошедшего в видеоформате заседания межправсовета ЕАЭС.

Глава коллегии ЕЭК отметил, что впереди у стран союза еще Высший Евразийский экономический совет, предполагается, что он состоится 19 мая. Изначально проведение этого мероприятия планировалось в Минске.

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"Даст бог, у нас спадет эпидемия. Но если не представится возможность сделать это в очном режиме, то, думаю, главы государств согласятся провести соответствующую видеоконференцию, где также рассмотрят вопросы, которые являются крайне актуальными", — добавил Мясникович.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.

Теги:
Беларусь, Россия, политика, Экономика, ЕАЭС



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