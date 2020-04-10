Названа дата проведения онлайн-саммита ЕАЭС

Главы государств обсудят совместные меры реагирования на ситуацию с распространением коронавируса и работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланирована на 14 апреля, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что главы государств-членов ЕАЭС договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19, а также работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.

"Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции, глав государств (ЕАЭС. — Прим. ред.) для того, чтобы обменяться (мнениями. — Прим. ред.) и по текущему моменту, и наметить какие-то шаги, в том числе в сфере занятости, в сфере среднего и малого бизнеса", — заявил Мясникович по итогам прошедшего в видеоформате заседания межправсовета ЕАЭС.

Глава коллегии ЕЭК отметил, что впереди у стран союза еще Высший Евразийский экономический совет, предполагается, что он состоится 19 мая. Изначально проведение этого мероприятия планировалось в Минске.

"Даст бог, у нас спадет эпидемия. Но если не представится возможность сделать это в очном режиме, то, думаю, главы государств согласятся провести соответствующую видеоконференцию, где также рассмотрят вопросы, которые являются крайне актуальными", — добавил Мясникович.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.