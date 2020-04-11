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"Узбекнефтегаз" продолжает освоение месторождений Юго-Западного Гиссара

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200411/13905134/Uzbekneftegaz-prodolzhaet-osvoenie-mestorozhdeniy-Yugo-Zapadnogo-Gissara-.html

В настоящее время выполняются работы по обработке и интерпретации новых сейсмических данных а также бассейновое моделирование в пределах двух инвестиционных блоков Юго-Западно Гиссарского региона.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" совместно с южнокорейской компанией Knoc Fergana Operating проводит геологоразведочные работы на Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках.

К настоящему моменту, в рамках реализации проекта проведен следующий объем работ:

  • переформатированы старые сейсмические данных в объеме 1036,95 погонных километра (план — 600 погонных километров);
  • переобработаны старые сейсмические данные в объеме 802,3 погонных километра (план — 600 погонных километров);
  • завершено геологическое доизучение и дешифрование данных ДЗЗ Дехканабадского и Ташкурганского блоков и сопредельных участков;
  • проведены сейсморазведочные работы 2Д, в объеме 506,4 погонных километра (план — 500 погонных километров), экологический мониторинг и контроль качества за выполнением работ.

В настоящий момент активно ведутся работы по обработке и интерпретации новых сейсмических данных 2Д в объеме 500 погонных километров. 

Кроме того, проводится бассейновое моделирование в пределах Дехканабадского и Ташкурганского инвестиционных блоков Юго-Западно Гиссарского региона республики.

Теги:
Узбекнефтегаз, Южная Корея, геологоразведка, Гиссар



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