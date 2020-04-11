"Узбекнефтегаз" продолжает освоение месторождений Юго-Западного Гиссара

Главные темы

Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 апреля Министерство здравоохранения Узбекистана сегодня сообщило о выявлении еще нескольких десятков случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в республике инфицированы 729 человек (данные на 14.30 по ташкентскому времени). 2654

В Узбекистане в многолюдных местах откроют фитобары Фитобар — это небольшая зона, где есть возможность выпить полезный свежевыжатый сок, чай, кислородный коктейль или смузи на основе ягод, фруктов с добавлением натуральных трав и растений. 103