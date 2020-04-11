"Узбекнефтегаз" продолжает освоение месторождений Юго-Западного Гиссара

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" совместно с южнокорейской компанией Knoc Fergana Operating проводит геологоразведочные работы на Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках.
К настоящему моменту, в рамках реализации проекта проведен следующий объем работ:
- переформатированы старые сейсмические данных в объеме 1036,95 погонных километра (план — 600 погонных километров);
- переобработаны старые сейсмические данные в объеме 802,3 погонных километра (план — 600 погонных километров);
- завершено геологическое доизучение и дешифрование данных ДЗЗ Дехканабадского и Ташкурганского блоков и сопредельных участков;
- проведены сейсморазведочные работы 2Д, в объеме 506,4 погонных километра (план — 500 погонных километров), экологический мониторинг и контроль качества за выполнением работ.
В настоящий момент активно ведутся работы по обработке и интерпретации новых сейсмических данных 2Д в объеме 500 погонных километров.
Кроме того, проводится бассейновое моделирование в пределах Дехканабадского и Ташкурганского инвестиционных блоков Юго-Западно Гиссарского региона республики.