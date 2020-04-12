Бизнесмен из Малайзии готов инвестировать в Бухарскую область $110 млн

Проект предполагает создание в Бухарской области Центра по подготовке пилотов "Aviation Academy" и логистического хаба по обеспечению перевозки грузов из Узбекистана в зарубежные страны.

ТАШКЕНТ, 12 апреля — Sputnik. Посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов, исполнительный директор компании "Phills Asia Pacific" Раджисваран Дурайрджу и заместитель хокима Бухарской области Ризо Асадов провели видеоконференцию. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

Стороны обсудили возможности реализации инициативы, которая предполагает создание в Бухарской области Центра по подготовке пилотов "Aviation Academy" и логистического хаба по обеспечению перевозки грузов из Узбекистана в зарубежные страны. Ориентировочная стоимость этого проекта около 110 млн долларов США прямых малазийских инвестиций.

Рассмотрели процедуры лицензирования, обсудили точное месторасположение, сроки исполнения обязательств сторон и другие юридические аспекты соответствующих подготовительных работ для создания тренировочного центра и логистического хаба.

Заместитель хокима Бухарской области рассказал о мерах поддержки предпринимательской деятельности в Узбекистане, о проводимых работах по обеспечению бесперебойной реализации совместных инвестиционных проектов с зарубежными компаниями.

Раджисваран Дурайрджу сообщил о готовности компании "Phills Asia Pacific" приступить к реализации данного инвестпроекта несмотря на пандемию коронавируса. Также отметил, что на сегодняшний день малазийской стороной продолжается работа по разработке 3D дизайна зданий вышеуказанных объектов.

Узбекистан намерен наращивать товарооборот с Малайзией >>

По итогам видеоконференции достигнута договоренность об организации визита руководства компании "Phills Asia Pacific" в Узбекистан в целях осуществления практических шагов по реализации данного проекта.