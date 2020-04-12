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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

Бензин в Узбекистане вновь ощутимо упал в цене

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200412/13907501/Benzin-v-Uzbekistane-vnov-oschutimo-upal-v-tsene.html

Цена на бензин марки АИ-91 будет снижена с 13 апреля 2020 года и 1 литр будут продавать за 5600 сумов.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекнефтегаз" сообщили об очередном снижении цен на бензин. На этот раз дешевле стал бензин марки АИ-91

Сотрудник автозаправочной станции заправляет автомобиль клиента
© Sputnik / Александр Кряжев
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С марта месяца АО "Узбекнефтегаз" постепенно снижает цены на бензин и дизельное топливо реализуемое в сети автозаправочных станций под национальным брендом "UNG".

Цена на бензин марки АИ-91 будет снижена с 13 апреля 2020 года и 1 литр будут продавать за 5600 сумов.

Стоит отметить, в сети автозаправочных станций "Узбекнефтегаз" в течение месяца стоимость дизельного топлива была снижена на 500 сум.

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Напомним, с 26 марта в Узбекистане снизилась стоимость импортного бензина марки АИ-92. Раньше литр этого топлива стоил 6,2 тысячи сумов, с указанной даты его стоимость составляет 6 тысяч сумов. В АО "Узбекнефтегаз" тогда анонсировали постепенное удешевление и других марок бензина и дизельного топлива.

Теги:
Узбекистан, Узбекнефтегаз, Цена, бензин



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