Торговое представительство США поможет во вступлении Узбекистана в ВТО

По мнению американской стороны, период пандемии коронавируса может быть использован узбекской стороной как возможность для более тщательной и качественной подготовки к четвертому заседанию Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Торговое представительство США окажет содействие в процессе вступления Узбекистана в ВТО. Также было заявлено о необходимости ускоренного продвижения прорабатываемых инициатив вопреки текущей эпидемиологической обстановке, сообщают в Министерстве инвестиций и внешней торговли.

Вчера была проведена видеоконференция с помощником Торгового представителя США по делам Южной и Центральной Азии К. Уилсоном, в ходе которой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"По мнению американской стороны, период пандемии коронавируса и связанной с этим отмены мероприятий в штаб-квартире ВТО в Женеве до конца апреля может быть использован узбекской стороной как возможность для более тщательной и качественной подготовки к четвертому заседанию Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО и предстоящим переговорам с ее странами-членами", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия американской стороне предоставлена информация о текущем состоянии процесса присоединения республики к ВТО и статусе подготовки необходимых документов.

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Стороны договорились продолжить прямой диалог с регулярным проведением аналогичных видеоконференций с целью эффективной организации всех мероприятий в процессе вступления республики в ВТО, что позволит прорабатывать вопросы повестки более интенсивно и оперативно.

Напомним, в феврале Узбекистан направил в Секретариат ВТО необходимый пакет документов и ответы на вопросы комиссии, необходимые для дальнейшего рассмотрения возможности интеграции страны с организацией.