Как контролировать потребление электроэнергии не выходя из дома

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В АО "Региональные электрические сети" напомнили узбекистанцам об удобном способе контролировать потребление электроэнергии.
Подробную информацию о состоянии лицевого счета можно найти в "Персональном кабинете" на сайте компании.
Для получения пароля отправьте сообщение с буквой "Р" на короткий номер 21-00. А отправив на этот же номер сообщение с буквой "D", вы получите информацию о наличии задолженности.
В компании также напомнили, что через все доступные в стране платежные системы (U-Pay, Click, Payme, Paymo, Paynet) и мобильные приложения банков можно заплатить за использованную электроэнергию не выходя из дома.
Ранее в Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, что в стране с середины марта снизилось потребление электроэнергии. В республике действует режим карантина: люди в основном находятся дома, деловая активность в компаниях и на производстве значительно уменьшилась.