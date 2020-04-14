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Линии электропередач.

Как контролировать потребление электроэнергии не выходя из дома

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200414/13919359/Uzbekistantsam-napomnili-kak-legko-kontrolirovat-potreblenie-elektroenergii.html

Получить информацию о состоянии лицевого счета можно на сайте компании "Региональные электрические сети".

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В АО "Региональные электрические сети" напомнили узбекистанцам об удобном способе контролировать потребление электроэнергии.

Подробную информацию о состоянии лицевого счета можно найти в "Персональном кабинете" на сайте компании. 

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Чтобы получить логин для входа, подключите номер вашего мобильного телефона к программе "Электроучет". Это можно сделать, обратившись в электроснабжающее предприятие по месту жительства или через банковские кассы. Логин будет выслан на ваш номер.

Для получения пароля отправьте сообщение с буквой "Р" на короткий номер 21-00. А отправив на этот же номер сообщение с буквой "D", вы получите информацию о наличии задолженности.

В компании также напомнили, что через все доступные в стране платежные системы (U-Pay, Click, Payme, Paymo, Paynet) и мобильные приложения банков можно заплатить за использованную электроэнергию не выходя из дома.

Ранее в Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, что в стране с середины марта снизилось потребление электроэнергии. В республике действует режим карантина: люди в основном находятся дома, деловая активность в компаниях и на производстве значительно уменьшилась.

Теги:
свет, Экономика, электроэнергия, электричество, Узбекистан



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