Продуктов хватит всем: Мирзиёев рассказал о планах в сельском хозяйстве

В Узбекистане - год серьезных испытаний и широких возможностей для представителей аграрной и продовольственной сфер.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Вчера вечером, 14 апреля, Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства, увеличения объемов производства продовольственной продукции, сообщают в пресс-службе.

"Этот год станет серьезным испытанием для представителей аграрной и продовольственной сфер и вместе с тем предоставит им большие шансы. Независимо от того, на сколько продлится пандемия и карантин, потребность населения в продуктах питания не снизится. Поэтому ставится задача двукратного увеличения объемов заготовки продукции в плодоовощеводстве и животноводстве", - сказал президент.

На совещании отмечалось, что локомотивом в этом направлении должны выступить 55 районов, специализированных на плодоовощеводстве, 86 кластеров и 125 кооперативов. Указано на необходимость эффективного использования каждой пяди садов и виноградников, в том числе пространства между рядами, повторных площадей, достичь получения 2-3 урожаев.

Для увеличения объемов заготовки необходимо полное освоение в нынешнем году 124 тысяч гектаров выведенных из оборота земель.

На эти цели фондам Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства и Агентства по развитию виноградарства и виноделия будет выделено 300 млрд сумов. Новые сады, виноградники и теплицы будут предоставлены населению в лизинг сроком до 7 лет с трехлетним льготным периодом.

Более того, можно продавать освоенные земли на правах аренды сроком на 5-10 лет с условием заготовки определенного вида продовольственной продукции. Поступившие от этого средства будут направляться на освоение новых земель.

Обществу "Узкимёсаноат" было поручено организовать в 55 районах, специализированных на плодоовощеводстве, точки по продаже удобрений.

"До посадки культур осталось мало времени. Если не завершим эту работу в десятидневный срок, потом будет поздно. Не будет средств, не будет и посадок", – заключил Шавкат Мирзиёев.

Касательно пчеловодческой отрасли отмечалось, что важно нарастить в этом году заготовку мёда в 5 раз, полностью задействовать для этого возможности лесных хозяйств.

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Даны поручения по доведению объема заготовки рыбы до 350 тысяч тонн в текущем году, повышению эффективности использования искусственных водоемов, развитию интенсивного рыбоводства, организации рыбоводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий.

Поставлена задача увеличить число предприятий, производящих корма, семейные кооперации животноводства. В каждой области будут организованы хозяйства по откорму и продаже молодняка породистого скота.

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Также дано указание внедрить отдельную систему финансирования для заготовки и закупки фруктов и овощей.