Минэнерго объявило первый тендер на строительство ветровой электростанции

Инвесторы, заинтересованные участвовать в данном проекте, до 13 мая 2020 года могут подать соответствующую заявку.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Узбекистане запускается первый тендер на строительство ветровой электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Первый тендер на ветроэнергетический проект будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о сотрудничестве, конечной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной мощностью 1 гигаватт", - говорится в заявлении.

Тендер будет проводиться в два этапа. Они будут включать в себя квалификационный отбор и рассмотрение технических и коммерческих предложений.

Мощность новой станции составит 100 мегаватт. Данная ветровая электростанция и сопутствующая инфраструктура будут построены в Караузякском районе Республики Каракалпакстан. Сейчас на выбранной площадке ведутся экологические исследования и проводятся работы по изучении миграции птиц.

В Минэнерго также заявили о планах построить вторую ветровую станцию общей мощностью 200 мегаватт рядом с площадкой под первую электростанцию. Для реализации данного проекта будет проведен аналогичный тендер.

Проект является частью масштабной стратегии задействования возобновляемых источников энергии, реализуемой правительством Узбекистана.

В целом, в ближайшие десять лет в республике планируется построить несколько эффективных и экологически чистых ветровых электростанций суммарной мощностью до 3 гигаватт.

Как ожидается, это позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Узбекистане.