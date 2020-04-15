В Ташобласти полным ходом идет строительство завода "Ахангаранцемент"

Проект реализуется в рамках соглашениий о сотрудничестве и строительстве промышленного кластера стройматериалов между "Евроцемент груп" и "Узпромстройматериалы", подписанного в присутствии глав государств и премьер-министров РФ и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается строительство крупнейшего цементного завода страны "Ахангаранцемент".

На данный момент уже завершен монтаж корпуса вращающейся печи строящегося предприятия – ключевого звена новой высокотехнологичной линии производства.

Ее мощность позволит новому заводу выпускать ежегодно 3 миллиона тонн высококачественного цемента для строительных проектов любой сложности.

На площадке строительства проведены внутренние и наружные работы по сварке частей корпуса печи, установлены бандажи и ролики опоры, главный и вспомогательный приводы.

"Вращающаяся печь оборудована высокотехнологичными датчиками, сканерами, газоанализаторами, манометрами, благодаря чему обеспечивается высокая энергоэффективность, и минимизация воздействия на окружающую среду, осуществляется сбор необходимых цифровых данных о работе оборудования", - сообщает пресс-служба "Евроцемент груп", в холдинг которой входит "Ахангаранцемент".

Также в компании заявили о завершении монтажа основных технологических фильтров. Сейчас на объекте ведется установка транспортирующего оборудования, осуществляется сборка сырьевой и цементных мельниц, монтаж щековой и молотковой дробилок.

Ахангаранцемент Завод "Ахангаранцемент"

Кроме того, почти завершено строительство главной понизительной подстанции мощностью 110/10 киловольт, активно ведется монтаж и расключение кабельных систем, прокладываются внутренние сети газоснабжения нового предприятия.

Строительство нового цементного завода на площадке "Ахангаранцемента" активно продолжается, несмотря на многочисленные ограничения, которые были введены властями республики из-за пандемии COVID-19.

"Выполняется комплекс мер для минимизации рисков распространения болезни среди коллектива и сотрудников подрядных организаций, проводятся все необходимые профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

"Ахангаранцемент" будет поставлять продукцию для жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства республики, отвечающую всем современным требованиям к качеству и сейсмоустойчивости построек.