Узбекистан и ОАЭ продолжат многоплановое сотрудничество

В фокусе внимания - текущие вопросы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества: динамика, промежуточные результаты и прогнозы на ближайшую перспективу.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Узбекистан выразил благодарность за оказанную правительством ОАЭ гуманитарную помощь в виде медицинских масок, комбинезонов, перчаток и других защитных средств, предназначенных для борьбы с распространением COVID-19, пишет пресс-служба.

14 апреля состоялась видеоконференция с участием заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова и министра по делам кабинета и будущего Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммада бин Абдулла аль-Гергави.

В фокусе внимания стояли текущие вопросы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества: динамика, промежуточные результаты и прогнозы на ближайшую перспективу.

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Был отмечен значительный прогресс, достигнутый в рамках взаимодействия в сфере повышения эффективности государственного управления – несмотря на текущие ограничения, вызванные пандемией коронавируса, коммуникация в 22 рабочих группах, сформированных из числа министерств и ведомств Узбекистана и ОАЭ в рамках данной инициативы, активно продолжается посредством видеоконференцсвязи.

Мохаммад бин аль-Гергави заверил, что эмиратская сторона остается приверженной достигнутым договоренностям с Узбекистаном и что совместная работа по реализации совместных проектов будет продолжаться в динамичном темпе.

Предметно были рассмотрены текущие вопросы, связанные с реализацией эмиратскими партнерами проектов в Узбекистане – в частности, проект по созданию логистических парков и промышленных зон, проект организации "сухого порта" в Навои, проекты в сфере строительства и недвижимости, а также другие осуществляемые инициативы – стороны обменялись видением о дальнейших шагах по ускорению их имплементации в обозначенных направлениях.

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По итогам видеоконференции была достигнута договоренность о продолжении практики проведения подобных онлайн-сессий на различных уровнях для более активного взаимодействия и оперативного решения текущих вопросов двустороннего сотрудничества.