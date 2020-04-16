Инвестор обязался продавать вырабатываемую электроэнергию по фиксированному тарифу – 2,679 долларов за 1 кВт-ч, единому закупщику – АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Узбекистане построят новую фотоэлектростанцию, сообщает Norma.uz.

Для реализации инвестпроекта в Узбекистане учреждена проектная компания – ООО Nur Navoi Solar, которая действует от имени инвестора.

Тендер проведен по процедурам Группы Всемирного банка. Победителем признана компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (ОАЭ).

В рамках проекта ей новой компании разрешено:

- открывать банковские счета в иностранных банках за рубежом для кредитования, получения и использования средств в иностранной валюте (включая, помимо прочего, поступления кредитных средств в иностранной валюте);

- напрямую осуществлять платежи иностранным подрядчикам, поставщикам или иностранным кредиторам за пределами Узбекистана без проведения их через банковские счета в стране.

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Инвестор обязался продавать вырабатываемую электроэнергию по фиксированному тарифу – 2,679 долларов за 1 кВт-ч, единому закупщику – АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Оплата производится в местной валюте. В отношении реализуемой в рамках инвестпроекта электроэнергии не применяется освобождение от НДС.

Также арабская компания должна построить и передать АО "Национальные электрические сети Узбекистана" безвозмездно повышающую подстанции ФЭС после ее ввода в эксплуатацию.